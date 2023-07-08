Глава Минобороны Кыргызстана побывал в Военном институте имени Гейдара Алиева

Делегация во главе с министром обороны Кыргызстана генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым посетила Военный институт имени Гейдара Алиева в Баку.
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Были посещены памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, воздвигнутый на территории военного института, и мемориальный комплекс, установленный в память о военнослужащих, погибших в Отечественной войне, к ним были возложены цветы.
Члены делегации оставили записи в памятной книге для почетных гостей в штабе военного института.
Ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов проинформировал гостей о реформах, проводимых в сфере военного образования в азербайджанской армии, и мерах, осуществляемых в этом направлении.
Был представлен брифинг об истории и основных направлениях деятельности военного института.
Гости ознакомились с Идеологическим центром Гейдар Алиев на территории специального учебного заведения.
Затем состоялась встреча с кыргызскими курсантами, обучающимися в военном институте. Гости ознакомились с условиями, созданными для сотрудников и учебным процессом.
Позже кыргызская делегация посетила одну из воинских частей коммандо Минобороны Азербайджана. Здесь гостям рассказали о воинской части и показали видеоролик.
Члены делегации ознакомились с условиями, созданными для коммандос в воинской части. Было представлено вооружение и боевая техника воинской части.
Затем гости наблюдали за показательными выступлениями коммандос.