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Глава погранслужбы Азербайджана проверил боевую деятельность подразделений в Газахе и Агстафе

Глава ГПС проверил боевую деятельность подразделений

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев поверил служебно-боевую деятельность воинских частей и подразделений ГПС на территории Газахского и Агстафинского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с личным составом, несущим службу на пограничных заставах и пограничных боевых пунктах, осмотрел работы, проделанные для создания оборонной и охранной инфраструктуры на госгранице, дал поручения по обеспечению неприкосновенности госграницы и безопасности личного состава. 

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