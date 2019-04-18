Глава ГПС проверил боевую деятельность органов пограничной обороны на границе с Россией

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность органов пограничной обороны, расположенных в Гусарском и Хачмазском районах на границе с Российской Федерацией.

Как сообщили Report в ГПС, в рамках поездки была осмотрена служебная деятельность по осуществлению пограничного контроля в пропускном пункте госграницы "Самур". Были выслушаны доклады должностных лиц пропускного пункта госграницы, даны поручения по принятию мер в связи со случаями плотности, возникающими в пропускном режиме по причинам технических неполадок.

С участием главы исполнительной власти Гусарского района Шаира Алхасова были осуждены вопросы проведения работ по благоустройству перед пропускным пунктом госграницы "Самур", осмотрены работы по строительству моста над рекой Самур согласно соглашению между Азербайджаном и Россией.

Были проверены организация служебной деятельности, служебные и бытовые условия личного состава пограничного отряда "Худат" пограничных войск и на территории пункты берегового контроля Береговой охраны, даны поручения по усилению боевых мероприятий.