Глава ГПС: Для пограничников честь защищать государственные границы с Арменией

Для азербайджанских пограничников-героев большая честь и гордость участвовать в освобождении наших земель, и защищать интересы государства под своим флагом на азербайджано-армянской государственной границе.

Для азербайджанских пограничников-героев большая честь и гордость участвовать в освобождении наших земель, и защищать интересы государства под своим флагом на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он подчеркнул, что сегодня на фоне растущего авторитета Азербайджана на международной арене и укрепления экономики страны, вопросы пограничной безопасности вышли на первый план, и наши пограничники, защищающие интересы государства на границе, гордятся вниманием и заботой, которое проявляет к ним государство.

"Президент Азербайджана, главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев более 40 раз посетил воинские части и подразделения Госпогранслужбы, что говорит о большом внимании со стороны главы государства. Это самая высокая оценка деятельности Государственной пограничной службы", - сказал Э.Гулиев.