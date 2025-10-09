Глава Генштаба ВС Словакии находится с визитом в Азербайджане - ВИДЕО
- 09 октября, 2025
- 16:46
Первый заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев 9 октября в Баку встретился с делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе было отмечено наличие широких возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.
Змеко отметил, что подобные визиты представляют важное значение с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества и развития армий двух стран.
На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.
Делегация посетила Центр кибербезопасности, где гостям была представлена подробная информация о мерах, предпринимаемых для обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, находящихся на вооружении Азербайджанской Армии, а также о средствах киберзащиты на основе искусственного интеллекта, применяемых для противодействия киберугрозам.
В рамках официального визита в Азербайджан словацкая делегация посетила Центр боевого управления Военно-воздушных сил и ознакомилась с принципами его работы и направлениями деятельности.
Словацкая военная делегация также побывала в одной из воинских частей ВВС и ознакомилась с образцами имеющихся на вооружении авиационных и технических средств.