Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Глава Генштаба ВС Словакии находится с визитом в Азербайджане - ВИДЕО

    Армия
    • 09 октября, 2025
    • 16:46
    Глава Генштаба ВС Словакии находится с визитом в Азербайджане - ВИДЕО

    Первый заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев 9 октября в Баку встретился с делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе было отмечено наличие широких возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

    Змеко отметил, что подобные визиты представляют важное значение с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества и развития армий двух стран.

    На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.

    Делегация посетила Центр кибербезопасности, где гостям была представлена подробная информация о мерах, предпринимаемых для обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, находящихся на вооружении Азербайджанской Армии, а также о средствах киберзащиты на основе искусственного интеллекта, применяемых для противодействия киберугрозам.

    В рамках официального визита в Азербайджан словацкая делегация посетила Центр боевого управления Военно-воздушных сил и ознакомилась с принципами его работы и направлениями деятельности.

    Словацкая военная делегация также побывала в одной из воинских частей ВВС и ознакомилась с образцами имеющихся на вооружении авиационных и технических средств.

    оборона генштаб Словакия
    Фото
    Видео
    Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Фото
    Chief of General Staff of Slovak Armed Forces visits Azerbaijan

    Последние новости

    17:33

    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    17:30

    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Происшествия
    17:30

    Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговли

    Бизнес
    17:24

    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Энергетика
    17:23

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    17:19

    Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травм

    Внутренняя политика
    17:17

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    17:10

    Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрии

    Бизнес
    17:10
    Фото
    Видео

    В Гяндже произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    Лента новостей