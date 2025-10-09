Первый заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев 9 октября в Баку встретился с делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе было отмечено наличие широких возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Змеко отметил, что подобные визиты представляют важное значение с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества и развития армий двух стран.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.

Делегация посетила Центр кибербезопасности, где гостям была представлена подробная информация о мерах, предпринимаемых для обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, находящихся на вооружении Азербайджанской Армии, а также о средствах киберзащиты на основе искусственного интеллекта, применяемых для противодействия киберугрозам.

В рамках официального визита в Азербайджан словацкая делегация посетила Центр боевого управления Военно-воздушных сил и ознакомилась с принципами его работы и направлениями деятельности.

Словацкая военная делегация также побывала в одной из воинских частей ВВС и ознакомилась с образцами имеющихся на вооружении авиационных и технических средств.