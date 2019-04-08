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Глава Генштаба ВС Азербайджана посетил Центр исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом

Глава Генштаба ВС Азербайджана посетил Центр исламской военной коалици

В рамках официального визита в Саудовскую Аравию делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – начальником Генерального штаба Вооруженных сил АР генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила Центр исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи генерал-полковника Н.Садыкова с руководством организации была представлена обзорная информация о структуре, основной цели, задачах и приоритетных направлениях деятельности центра.

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