Глава Генштаба ВС Азербайджана посетил Центр исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом

В рамках официального визита в Саудовскую Аравию делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – начальником Генерального штаба Вооруженных сил АР генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила Центр исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи генерал-полковника Н.Садыкова с руководством организации была представлена обзорная информация о структуре, основной цели, задачах и приоритетных направлениях деятельности центра.