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    Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана прибыл в Азербайджан

    © seher.tv

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммеда Хосейна Багери.

    Как сообщает Report, в рамках визита планируется его встреча с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и другими официальными лицами.

    На встречах будут обсуждены вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и регионального сотрудничества.

    В завершении визита между двумя странами ожидается подписание меморандума о взаимопонимании в сфере обороны.

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