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Генерал: Установленные армянами мины замедляют проведение восстановительных работ

Генерал: Установленные армянами мины замедляют проведение восстановительных работ Мины, установленные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях, замедляют проведение восстановительных работ.
Армия
9 декабря 2022 г. 19:53
Генерал: Установленные армянами мины замедляют проведение восстановительных работ

Мины, установленные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях, замедляют проведение восстановительных работ.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов, выступая 9 декабря на встрече министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ) в Москве.

Генерал-майор Г.Махмудов обстоятельно рассказал о преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана в течение 30 лет.

Начальник управления подчеркнул, что обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях и проведение там восстановительных работ является одной из основных задач, стоящих перед правительством Азербайджана.

Было отмечено, что мины, установленные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях, замедляют проведение восстановительных работ, и что в послевоенный период в результате разрыва мин погибли и получили ранения 268 азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке General: "Azad edilmiş ərazilərdə ermənilərin basdırdığı minalar səbəbindən bərpa işləri ləngiyir"

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