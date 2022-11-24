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Генерал-майор: До сих пор на вершине Сарыбаба было обнаружено свыше 1,3 тыс. мин

Генерал-майор: До сих пор на вершине Сарыбаба было обнаружено свыше 1,3 тыс. мин 14:19
Армия
24 ноября 2022 г. 14:47
Генерал-майор: До сих пор на вершине Сарыбаба было обнаружено свыше 1,3 тыс. мин

До сих пор на вершине Сарыбаба было обнаружено свыше 1 300 мин, установленных незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом генерал-майор азербайджанской армии Мунасиб Бабаев сообщил аккредитованным в Азербайджане военным атташе и представителям средств массовой информации.

"Сейчас мы находимся на вершине Сарыбаба. Здесь были найдены 350 установленных противником мин. Эти мины были произведены в 2021 году в Армении и находятся на вооружении этой страны", - отметил он.

Генерал-майор отметил, что незаконные армянские боевики установили на Сарыбаба даже противотанковые мины: "Вчера по приглашению министерства обороны Азербайджана территорию посетили командующий миротворческими силами России, временно дислоцированными на территории Азербайджана, Андей Волков, руководитель турецкого контингента совместного турецко-российского мониторингового центра генерал-майор Фатих Акпынар и руководитель российского контингента контр-адмирал Олег Семенов. С их согласия инженерные войска и завтра под контролем миротворцев продолжат работы по разминированию".

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Версия на английском языке Major-General: Over 1,300 mines have been discovered on Saribaba Height
Версия на азербайджанском языке General-mayor: "İndiyədək Sarıbaba yüksəkliyində 1300-dən çox mina aşkarlanıb"

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