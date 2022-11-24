Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности

10:27

Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности, ставшей традиционной для многих бывших советских республик, в том числе закупая и применяя нетрадиционные до сих средства ведения войны.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Национального университета обороны, генерал-лейтенант Гейдар Пириев.

Этими средствами стали беспилотники, применяемые для обнаружения и уничтожения систем ПВО противника малой и средней дальности, для разведки и для атаки и уничтожения боевой техники и живой силы противника.

"Для уничтожения принадлежащих врагу складов оружия и ракетных систем, дроны - камикадзе израильского производства "Хароп" являются одними из самых современных БПЛА этой категории. В частности, эти беспилотники успешно использовались при выводе из строя ракетных систем С-300. Неоспорима роль "Байрактара ТБ-2" производства оборонной промышленности Турции. Только за первые две недели войны Вооруженные Силы Азербайджана уничтожили 60 систем ПВО (в основном 9K33 Osa и 9K35 Strela), принадлежащих армянской армии. Таким образом, Азербайджан, сумев диверсифицировать закупки оружия, смог сократить зависимость от российской оружейной промышленности, ставшей традиционной во многих странах бывшего Советского Союза", - заявил H.Пириев.