О нас

Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации

Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации "Вопрос, связанный с семью селами Газахского района, является предметом делимитации. ГПС участвует в работе соответствующей комиссии по делимитации".
Армия
16 августа 2022 г. 12:35
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации

"Вопрос, связанный с семью селами Газахского района, является предметом делимитации. ГПС участвует в работе соответствующей комиссии по делимитации".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил руководитель аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

По его словам, после решения вопросов, связанных с делимитацией, будут проведены демаркационные работы: “После этого ГПС выполнит поставленные перед ним задачи, связанные с этим вопросом".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's Border Service: Issue of 7 villages of Gazakh - subject of delimitation
Версия на азербайджанском языке DSX generalı: “Qazaxın 7 kəndi ilə bağlı məsələ delimitasiya mövzusudur”

Другие новости из категории

Состоялась церемония жеребьевки конкурса ”Снайперский рубеж
ФотоСостоялась церемония жеребьевки конкурса ”Снайперский рубеж"
16 августа 2022 г. 13:32
ГПС: Ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет
ГПС: Ограничений на возвращение иностранцев в свои страны нет
16 августа 2022 г. 13:03
На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
ФотоНа Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
16 августа 2022 г. 12:47
ГПС о нарушениях режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе
ГПС о нарушениях режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе
16 августа 2022 г. 12:44
Замначальника ГПС: На азербайджано-армянской госгранице созданы 110 погранично-боевых пунктов
Замначальника ГПС: На азербайджано-армянской госгранице созданы 110 погранично-боевых пунктов
16 августа 2022 г. 12:26
ГПС: Готовы выполнить любую поставленную задачу в связи с делимитацией границы
ГПС: Готовы выполнить любую поставленную задачу в связи с делимитацией границы
16 августа 2022 г. 12:15
Аббас Халилов: Пограничники пресекли контрабанду на сумму более 76 млн манатов
Аббас Халилов: Пограничники пресекли контрабанду на сумму более 76 млн манатов
16 августа 2022 г. 12:08
Генерал ГПС Азербайджана отчитался о работах на освобожденных территориях
Генерал ГПС Азербайджана отчитался о работах на освобожденных территориях
16 августа 2022 г. 11:54
На конкурсе Мастера артиллерийского огня выполнены ночные стрельбы
ФотоНа конкурсе "Мастера артиллерийского огня" выполнены ночные стрельбы
16 августа 2022 г. 11:52
Эльчин Ибрагимов: Все вертолеты ГПС находятся в исправном состоянии
Эльчин Ибрагимов: Все вертолеты ГПС находятся в исправном состоянии
16 августа 2022 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi