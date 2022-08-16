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Генерал ГПС Азербайджана отчитался о работах на освобожденных территориях

Генерал ГПС Азербайджана отчитался о работах на освобожденных территориях "Для организации охраны и защиты государственной границы на освобожденных территориях построены 19 новых комплексов воинских частей, созданы 110 погранично-боевых пунктов, восстановлена деятельность 14 погранзастав на госгранице с Ираном".
Армия
16 августа 2022 г. 11:54
Генерал ГПС Азербайджана отчитался о работах на освобожденных территориях

"Для организации охраны и защиты государственной границы на освобожденных территориях построены 19 новых комплексов воинских частей, созданы 110 погранично-боевых пунктов, восстановлена деятельность 14 погранзастав на госгранице с Ираном".

Как сообщает Report, об этом заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Он напомнил, что на госгранице были построены пропускные пункты "Эйвазлы" и "Газанчы". В Физулинском международном аэропорту действует пограничный контроль.

"Территория площадью 1 452 гектара очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов, выявлено и обезврежено 1 530 противопехотных, 1 762 противотанковые мины и 245 неразорвавшихся боеприпасов. На освобожденных территориях проложено 104 км новых дорог, выполнен капитальный и текущий ремонт 223,7 км дорог", - добавил он.

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