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Гендиректор Агиль Гурбанов принял участие в церемониях по случаю выпуска военных училищ Турции

Гендиректор Агиль Гурбанов принял участие в церемониях по случаю выпуска военных училищ Турции Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым приняла участие в торжественных церемониях выпуска училища Сухопутных войск, Высшего военно-морского училища и Высшего военного летног
Армия
1 сентября 2024 г. 13:37
Гендиректор Агиль Гурбанов принял участие в церемониях по случаю выпуска военных училищ Турции

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым приняла участие в торжественных церемониях выпуска училища Сухопутных войск, Высшего военно-морского училища и Высшего военного летного училища Турецкой Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на церемониях поздравил выпускников.

Генеральный директор вручил дипломы отличившимся в учебе молодым азербайджанским офицерам.

В рамках визита в братскую страну генеральный директор также провел ряд встреч и обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's deputy minister of defense participates in graduation ceremonies of military schools in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş direktor Aqil Qurbanov Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edib

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