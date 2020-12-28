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Минобороны: Гази Отечественной войны всегда находятся в центре внимания

Минобороны: Гази Отечественной войны всегда находятся в центре внимания Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева всегда уделяли особое внимание и заботу семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и чле
Армия
28 декабря 2020 г. 17:20
Минобороны: Гази Отечественной войны всегда находятся в центре внимания

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева всегда уделяли особое внимание и заботу семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и членам их семей.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Лечение военнослужащих, участвовавших и получивших ранения в войне, начавшейся 27 сентября и продолжавшейся 44 дня, а также восстановление их здоровья, всегда находятся в центре внимания.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Адиль Алиев и исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Эльхан Ибрагимов встретились с ранеными в Отечественной войне военнослужащими, продолжающими лечение в Санаторно-курортном реабилитационном центре в поселке Бузовна.

Сначала гости в вестибюле центра возложили венок к уголку, посвященному общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, и воздали дань уважения его памяти.

Затем они поинтересовались лечением военнослужащих в реабилитационном центре и созданными здесь условиями.

А.Алиев и Э.Ибрагимов, рассказав о внимании и заботе, проявленных Президентом Азербайджанской Республики, победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым о семьях шехидов и наших гази, а также о значимости нашей победы в Отечественной войне, пожелали раненым военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в свои семьи и на места службы.

В завершение были вручены подарки раненым военнослужащим, находящимся на лечении в центре.

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Версия на английском языке ФотоDefense Ministry: Patriotic War Ghazis are always in center of attention
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Vətən müharibəsi qaziləri daim diqqət mərkəzindədir

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