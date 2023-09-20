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Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг

Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг Формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложили оружие и сдались.
Армия
20 сентября 2023 г. 13:14
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг

Формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложили оружие и сдались.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "АЗЕРТАДЖ".

Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

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Версия на английском языке Armenian separatists in Karabakh surrender
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı erməni separatçıları ağ bayraq qaldırıb və təslim olublar

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