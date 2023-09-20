Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг

Формирования вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложили оружие и сдались.
Об этом Report сообщает со ссылкой на "АЗЕРТАДЖ".
Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.
Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.