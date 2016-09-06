Александр Цалко: В Азербайджане есть условия для развития авиастроительной промышленности

Москва. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане есть возможности и условия для создания и развития авиастроительной промышленности в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил Report генерал-майор авиации запаса России Александр Цалко, комментируя вопрос создания на азербайджанской территории центра по ремонту российских вертолетов Ми-8/17.

"Однако это потребует времени и больших усилий", - сказал А.Цалко.

По его словам, в Азербайджане можно запустить сервисный центр Ми-8/17 гораздо быстрее и даже включить в состав какого-то воинского подразделения.

"На сегодняшний день сервисные центры обязательны для стран-эксплуатантов подобной техники", - отметил специалист.

Генерал-майор авиации подчеркнул, что для создания отдельного ремонтного предприятия в Азербайджане необходимо время.

"Для начала надо создать ремонтное предприятие, набрать туда соответствующий персонал, подготовить его. Там нужно стендовое оборудование. Ведь надо разбирать летательный аппарат, "деффектовать" его, то есть определять степень износа и возможность дальнейшей эксплуатации, а потом собирать. После полной сборки это уже практически новый вертолет. В Азербайджане пока нет специалистов такого уровня. До этого, насколько я знаю, вертолеты ремонтировались в России", - добавил военный специалист.

Генерал-майор авиации указал, что МИ-8 по сравнению с зарубежными аналогами достаточно "неприхотливая машина", которую можно эксплуатировать в любых условиях.

Коснувшись темы строительства российских самолетов в Азербайджане, генерал-майор подчеркнул, что подобное возможно с учетом налаживания кооперации и взаимодействия с российской стороной, однако необходимо учитывать и вопрос целесообразности и выгоды в данном контексте.

Говоря о возможной замене в Турции систем ПВО, которое было озвучено турецким премьер-министром Бинали Йылдырымом, на ПВО с российскими компонентами, А.Цалко подчеркнул, что системы малой и средней дальности менее сопряжены с глобальной системой безопасности и их можно относительно быстро интегрировать в свою сеть противоздушной обороны.

"Системы же большей дальности, такие как С-300 можно устанавливать только после выхода из НАТО – там совсем другая система противовоздушной обороны. Это дело не одного года. С другой стороны такое желание Турции не обуславливает нашего автоматического согласия на это. В любом случае это длинный процесс, будем ждать дальнейшего развития событий", - сказал специалист.