Еще 7000 человек в Азербайджане получат статус "Ветерана войны"

Комиссия, действующая в составе Министерства обороны Азербайджана, завершила изучение информации об участии в Отечественной войне более 7000 граждан и направила документы в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении звания "Ветеран войны".

Комиссия, действующая в составе Министерства обороны Азербайджана, завершила изучение информации об участии в Отечественной войне более 7000 граждан и направила документы в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении им статуса "Ветерана войны".

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице Минобороны в Facebook.

После принятия решения имена этих граждан также будут внесены в подсистему "Зафар" для присвоения статуса "Ветеран войны".

После этого им будет назначена ежемесячная стипендия президента Азербайджана (80 манатов), которая будет рассчитываться с 1 января 2022 года.

Отметим, что на сегодняшний день статус "Ветеран войны" присвоено 76 000 человек, принимавших участие в Отечественной войне.