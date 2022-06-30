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Еще 7000 человек в Азербайджане получат статус "Ветерана войны"

Еще 7000 человек в Азербайджане получат статус "Ветерана войны" Комиссия, действующая в составе Министерства обороны Азербайджана, завершила изучение информации об участии в Отечественной войне более 7000 граждан и направила документы в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении звания "Ветеран войны".
Армия
30 июня 2022 г. 15:25
Еще 7000 человек в Азербайджане получат статус Ветерана войны

Комиссия, действующая в составе Министерства обороны Азербайджана, завершила изучение информации об участии в Отечественной войне более 7000 граждан и направила документы в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении им статуса "Ветерана войны".

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице Минобороны в Facebook.

После принятия решения имена этих граждан также будут внесены в подсистему "Зафар" для присвоения статуса "Ветеран войны".

После этого им будет назначена ежемесячная стипендия президента Азербайджана (80 манатов), которая будет рассчитываться с 1 января 2022 года.

Отметим, что на сегодняшний день статус "Ветеран войны" присвоено 76 000 человек, принимавших участие в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке Daha 7000 nəfərə "Müharibə veteranı" adının verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib

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