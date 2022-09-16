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Еще шесть военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами

Еще шесть военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами При предотвращении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении, погибли еще 6 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
Армия
16 сентября 2022 г. 14:29
Еще шесть военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами

При предотвращении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении, погибли еще 6 военнослужащих Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Таким образом, общее число военнослужащих, погибших при предотвращении провокаций ВС Армении, достигло 77.

Report представляет список ставших шехидами военнослужащих.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы.

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Версия на английском языке 6 more servicemen of Azerbaijan Armed Forces martyred
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin daha 6 hərbçisi şəhid olub, şəhidlərin sayı 77-yə çatıb - SİYAHI

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