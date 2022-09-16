Еще шесть военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами

При предотвращении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении, погибли еще 6 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

При предотвращении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении, погибли еще 6 военнослужащих Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Таким образом, общее число военнослужащих, погибших при предотвращении провокаций ВС Армении, достигло 77.

Report представляет список ставших шехидами военнослужащих.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы.