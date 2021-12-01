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Эльчин Гулиев: Склоняю голову перед родителями всех шехидов

Эльчин Гулиев: Склоняю голову перед родителями всех шехидов Мы потеряли наших сослуживцев. Эта очень тяжелая потеря.
Армия
1 декабря 2021 г. 13:39
Эльчин Гулиев: Склоняю голову перед родителями всех шехидов
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Мы потеряли наших сослуживцев. Эта очень тяжелая потеря.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев на церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения военного вертолета 30 ноября при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат", расположенном на территории Хызинского района.

"Выражаю соболезнования семьям наших военнослужащих. Память о погибших будет жить вечно. Склоняю голову перед родителями всех шехидов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Quliyev: "Onların hər biri şəhidlik zirvəsinə ucalaraq xalqın başını uca etdilər"

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