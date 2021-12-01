Эльчин Гулиев: Склоняю голову перед родителями всех шехидов

Мы потеряли наших сослуживцев. Эта очень тяжелая потеря.
Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев на церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения военного вертолета 30 ноября при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат", расположенном на территории Хызинского района.
"Выражаю соболезнования семьям наших военнослужащих. Память о погибших будет жить вечно. Склоняю голову перед родителями всех шехидов", - сказал он.