Эльчин Гулиев: Склоняю голову перед родителями всех шехидов

Мы потеряли наших сослуживцев. Эта очень тяжелая потеря.

Мы потеряли наших сослуживцев. Эта очень тяжелая потеря.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев на церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения военного вертолета 30 ноября при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат", расположенном на территории Хызинского района.

"Выражаю соболезнования семьям наших военнослужащих. Память о погибших будет жить вечно. Склоняю голову перед родителями всех шехидов", - сказал он.