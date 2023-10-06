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Эльчин Гулиев рассказал о подробностях использования БПЛА в Отечественной войне

Эльчин Гулиев рассказал о подробностях использования БПЛА в Отечественной войне В результате применения в Отечественной войне БПЛА Государственной пограничной службы (ГПС) “Хароп”, “Гузгун” и “Гермес” удалось обезвредить стратегически важную боевую технику, зенитно-ракетные комплексы, в том числе восемь ракетных комплексов “С-300”, т
Армия
6 октября 2023 г. 10:47
Эльчин Гулиев рассказал о подробностях использования БПЛА в Отечественной войне

В результате применения в Отечественной войне БПЛА Государственной пограничной службы (ГПС) “Хароп”, “Гузгун” и “Гермес” удалось обезвредить стратегически важную боевую технику, зенитно-ракетные комплексы, в том числе восемь ракетных комплексов “С-300”, танки, боевые бронемашины, командно-контрольные пункты, в целом 291 цель противника.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева, опубликованной в официальной прессе.

"Во время освобождения высоты Бартаз в Зангиланском районе огнем, открытым силами быстрого реагирования из стрелкового оружия, был уничтожен атаковавший их военный самолет противника "Су-25". Из-за доминирования БПЛА в воздухе и на поле боя военная мощь, на которую противник опирался годами, превратилась в металлолом. В ходе этих боевых действий был сформирован уникальный боевой опыт совместного боевого применения БПЛА "Хароп" и "Байрактар-ТБ2", - заявил Э. Гулиев.

По его словам, это нововведение, примененное ГПС в Отечественной войне, входит в число тем, обсуждаемых в военных школах мира: "Модернизация завершивших свой срок эксплуатации, морально устаревших самолетов "Ан-2" и включение их в качестве беспилотных летательных аппаратов в число современных боевых элементов стали проявлением профессионального военного подхода. В результате применения этих самолетов были обнаружены и обезврежены вражеские системы ПВО и другие стратегические цели".

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Версия на азербайджанском языке Elçin Quliyev Vətən müharibəsində PUA-larla düşmənə vurulan zərbələrin detallarını açıqlayıb

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