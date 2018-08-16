Эльчин Гулиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

16 августа, 2018 15:44

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей глава государства удостоил наград следующих военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: орденом "За службу Отечеству" 1-й степени Гулиева Эльчина Исага оглу - генерал-полковника орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Джебраилова Асифа Микаил оглу – генерал-лейтенанта орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Атакишиева Интигама Вахид оглу – полковника медалью "За Родину" Ибрагимова Эльчина Заур оглу – генерал-майора Аллахвердиева Фармана Бахман оглу – полковника медицинской службы Джавадова Физули Алибрам оглу – полковника Алиева Мисира Азиз оглу – полковника Гаджалиева Гаджали Ярали оглу – полковника Гаралова Гиньяза Халид оглу – полковника Абдаева Сеймура Нуреддин оглу – капитана 2-го ранга Абдуллаева Азада Эйюб оглу – полковника-лейтенанта Мешедиева Рашада Фахраддин оглу – полковника-лейтенанта Мустафаева Эльтуна Гурбан оглу – полковника-лейтенанта Шукюрова Панаха Осман оглу – полковника-лейтенанта Алиева Вели Рафиг оглу – майора Хангусейнова Неваи Гариб оглу – капитана Искендерова Вейиса Нуреддин оглу – капитана медалью "За отвагу" Гаджиева Эхрама Ариф оглу – генерал-майора Гулиева Халига Гулу оглу – полковника Агаева Зияда Балакерим оглу – капитана 1-го ранга Дадашева Бахруза Бахтияр оглу – полковника-лейтенанта медалью "За военные заслуги" Эйвазова Наги Мейхош оглу – полковника Ахвердиева Эльдара Ислам оглу – полковника Гусейнова Насеха Ибрагим оглу – полковника Алигулиева Авеза Годжали оглу – полковника-лейтенанта Асадова Махира Адиль оглу – полковника-лейтенанта Вахидова Фуада Ариф оглу – полковника-лейтенанта Велиева Эльчина Вагиф оглу – полковника-лейтенанта Гаджиева Гаджи Сахавет оглу – майора Гараева Ниязи Мамед оглу – майора Мирзоева Насиба Таир оглу – майора Насирова Агиля Ариф оглу – майора Новрузова Мехмана Новруз оглу – майора Абузарли Эльчина Натиг оглу – капитана юстиции Гулиева Самира Зираддин оглу – капитана Гулиева Вафадара Сабир оглу – капитана Султанбекова Одара Эльшан оглу – капитана Мамедова Руфана Бахлул оглу – старшего лейтенанта Расулова Мушфига Шамиль оглу – старшего лейтенанта Азизова Эльчина Авез оглу – лейтенанта Мамедзаде Бахруза Шахруз оглу – лейтенанта Садыгову Нурану Гадир гызы – лейтенанта Гарибова Рахиля Икрам оглу – старшего мичмана Мирзоева Вели Ахмед оглу – мичмана.

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