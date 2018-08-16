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    Эльчин Гулиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей глава государства удостоил наград следующих военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

    орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

    Гулиева Эльчина Исага оглу - генерал-полковника

    орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

    Джебраилова Асифа Микаил оглу – генерал-лейтенанта

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Атакишиева Интигама Вахид оглу – полковника

    медалью "За Родину"

    Ибрагимова Эльчина Заур оглу – генерал-майора

    Аллахвердиева Фармана Бахман оглу – полковника медицинской службы

    Джавадова Физули Алибрам оглу – полковника

    Алиева Мисира Азиз оглу – полковника

    Гаджалиева Гаджали Ярали оглу – полковника

    Гаралова Гиньяза Халид оглу – полковника

    Абдаева Сеймура Нуреддин оглу – капитана 2-го ранга

    Абдуллаева Азада Эйюб оглу – полковника-лейтенанта

    Мешедиева Рашада Фахраддин оглу – полковника-лейтенанта

    Мустафаева Эльтуна Гурбан оглу – полковника-лейтенанта

    Шукюрова Панаха Осман оглу – полковника-лейтенанта

    Алиева Вели Рафиг оглу – майора

    Хангусейнова Неваи Гариб оглу – капитана

    Искендерова Вейиса Нуреддин оглу – капитана

    медалью "За отвагу"

    Гаджиева Эхрама Ариф оглу – генерал-майора

    Гулиева Халига Гулу оглу – полковника

    Агаева Зияда Балакерим оглу – капитана 1-го ранга

    Дадашева Бахруза Бахтияр оглу – полковника-лейтенанта

    медалью "За военные заслуги"

    Эйвазова Наги Мейхош оглу – полковника

    Ахвердиева Эльдара Ислам оглу – полковника

    Гусейнова Насеха Ибрагим оглу – полковника

    Алигулиева Авеза Годжали оглу – полковника-лейтенанта

    Асадова Махира Адиль оглу – полковника-лейтенанта

    Вахидова Фуада Ариф оглу – полковника-лейтенанта

    Велиева Эльчина Вагиф оглу – полковника-лейтенанта

    Гаджиева Гаджи Сахавет оглу – майора

    Гараева Ниязи Мамед оглу – майора

    Мирзоева Насиба Таир оглу – майора

    Насирова Агиля Ариф оглу – майора

    Новрузова Мехмана Новруз оглу – майора

    Абузарли Эльчина Натиг оглу – капитана юстиции

    Гулиева Самира Зираддин оглу – капитана

    Гулиева Вафадара Сабир оглу – капитана

    Султанбекова Одара Эльшан оглу – капитана

    Мамедова Руфана Бахлул оглу – старшего лейтенанта

    Расулова Мушфига Шамиль оглу – старшего лейтенанта

    Азизова Эльчина Авез оглу – лейтенанта

    Мамедзаде Бахруза Шахруз оглу – лейтенанта

    Садыгову Нурану Гадир гызы – лейтенанта

    Гарибова Рахиля Икрам оглу – старшего мичмана

    Мирзоева Вели Ахмед оглу – мичмана.

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