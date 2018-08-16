Эльчин Гулиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей глава государства удостоил наград следующих военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
Гулиева Эльчина Исага оглу - генерал-полковника
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Джебраилова Асифа Микаил оглу – генерал-лейтенанта
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Атакишиева Интигама Вахид оглу – полковника
медалью "За Родину"
Ибрагимова Эльчина Заур оглу – генерал-майора
Аллахвердиева Фармана Бахман оглу – полковника медицинской службы
Джавадова Физули Алибрам оглу – полковника
Алиева Мисира Азиз оглу – полковника
Гаджалиева Гаджали Ярали оглу – полковника
Гаралова Гиньяза Халид оглу – полковника
Абдаева Сеймура Нуреддин оглу – капитана 2-го ранга
Абдуллаева Азада Эйюб оглу – полковника-лейтенанта
Мешедиева Рашада Фахраддин оглу – полковника-лейтенанта
Мустафаева Эльтуна Гурбан оглу – полковника-лейтенанта
Шукюрова Панаха Осман оглу – полковника-лейтенанта
Алиева Вели Рафиг оглу – майора
Хангусейнова Неваи Гариб оглу – капитана
Искендерова Вейиса Нуреддин оглу – капитана
медалью "За отвагу"
Гаджиева Эхрама Ариф оглу – генерал-майора
Гулиева Халига Гулу оглу – полковника
Агаева Зияда Балакерим оглу – капитана 1-го ранга
Дадашева Бахруза Бахтияр оглу – полковника-лейтенанта
медалью "За военные заслуги"
Эйвазова Наги Мейхош оглу – полковника
Ахвердиева Эльдара Ислам оглу – полковника
Гусейнова Насеха Ибрагим оглу – полковника
Алигулиева Авеза Годжали оглу – полковника-лейтенанта
Асадова Махира Адиль оглу – полковника-лейтенанта
Вахидова Фуада Ариф оглу – полковника-лейтенанта
Велиева Эльчина Вагиф оглу – полковника-лейтенанта
Гаджиева Гаджи Сахавет оглу – майора
Гараева Ниязи Мамед оглу – майора
Мирзоева Насиба Таир оглу – майора
Насирова Агиля Ариф оглу – майора
Новрузова Мехмана Новруз оглу – майора
Абузарли Эльчина Натиг оглу – капитана юстиции
Гулиева Самира Зираддин оглу – капитана
Гулиева Вафадара Сабир оглу – капитана
Султанбекова Одара Эльшан оглу – капитана
Мамедова Руфана Бахлул оглу – старшего лейтенанта
Расулова Мушфига Шамиль оглу – старшего лейтенанта
Азизова Эльчина Авез оглу – лейтенанта
Мамедзаде Бахруза Шахруз оглу – лейтенанта
Садыгову Нурану Гадир гызы – лейтенанта
Гарибова Рахиля Икрам оглу – старшего мичмана
Мирзоева Вели Ахмед оглу – мичмана.
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