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    Экспертная группа НАТО провела семинар для военных инструкторов ВС Азербайджана

    Участникам была представлена информация о процессе и методологии современного образования, применяемых в НАТО

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Согласно Плану Совместного Действия Азербайджан-НАТО в сфере развития военного образования сегодня в Военной Академии Вооружённых Сил Азербайджана экспертной группой Альянса был проведён семинар для военных инструкторов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

    В семинаре, прошедшем под руководством капитана второго ранга Андреаса Гильденбранда, приняли участие профессорско-преподавательский состав Военной Академии ВС Азербайджана, Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

    В рамках мероприятия участникам была представлена информация о процессе и методологии современного образования, применяемых в НАТО, были зачитаны лекции, а также был проведен обмен мнениями о существующей системе образования в ВС.

    В конце семинара участникам были вручены сертификаты.

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