Эксперт: Во времена СССР один из крупных заводов по производству мин располагался в Ереване

"Армения установила оставшиеся в "наследство" от советской армии мины на азербайджанских землях, которые держала под оккупацией почти 30 лет, и загрязнила ими все эти территории".

Армения установила оставшиеся в "наследство" от советской армии мины на азербайджанских землях, которые держала под оккупацией почти 30 лет, и загрязнила ими все эти территории.

Об этом в беседе с Report сказал военный эксперт Эмин Гасанли.

Он отметил, что главная цель армян заключалась в том, чтобы помешать азербайджанцам вернуться на свои земли: "Мало того, что армяне изгнали азербайджанцев с родных земель, разрушили все на этих территориях, включая исторические памятники, кладбища, они вдобавок еще и установили повсюду мины".

Напомнив, что во времена СССР один из крупных заводов по производству мин располагался в Ереване, Э.Гасанли отметил, что согласно картам минных полей, переданным Азербайджану этой страной, только в Агдаме и Физули установлено 97 тыс. мин.

Эксперт заявил, что официальный Ереван, несмотря на все договоренности, отказывается выполнять взятые на себя обязательства: "Азербайджанское государство выделяет значительные средства на разминирование территорий, в этом вопросе нашу страну поддерживает братская Турция, небольшую финансовую помощь, можно сказать символическую, оказал Европейский союз. Можно сказать, от международных организаций нет никакой помощи".

Напомним, что 30 сентября в результате разрыва противотанковой мины в неразминированной части села Юхары Дилагарда Физулинского района два человека погибли, один получил ранения.

1 октября два человека получили тяжелые ранения в результате детонации противопехотной мины в местности, именуемой "Третий совхоз" в Тертерском районе.

2 октября в результате разрыва противопехотной мины на территории села Тагаверд Ходжавендского района был ранен еще 1 человек.