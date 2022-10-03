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Эксперт: Во времена СССР один из крупных заводов по производству мин располагался в Ереване

Эксперт: Во времена СССР один из крупных заводов по производству мин располагался в Ереване "Армения установила оставшиеся в "наследство" от советской армии мины на азербайджанских землях, которые держала под оккупацией почти 30 лет, и загрязнила ими все эти территории".
Армия
3 октября 2022 г. 15:50
Эксперт: Во времена СССР один из крупных заводов по производству мин располагался в Ереване

Армения установила оставшиеся в "наследство" от советской армии мины на азербайджанских землях, которые держала под оккупацией почти 30 лет, и загрязнила ими все эти территории.

Об этом в беседе с Report сказал военный эксперт Эмин Гасанли.

Он отметил, что главная цель армян заключалась в том, чтобы помешать азербайджанцам вернуться на свои земли: "Мало того, что армяне изгнали азербайджанцев с родных земель, разрушили все на этих территориях, включая исторические памятники, кладбища, они вдобавок еще и установили повсюду мины".

Напомнив, что во времена СССР один из крупных заводов по производству мин располагался в Ереване, Э.Гасанли отметил, что согласно картам минных полей, переданным Азербайджану этой страной, только в Агдаме и Физули установлено 97 тыс. мин.

Эксперт заявил, что официальный Ереван, несмотря на все договоренности, отказывается выполнять взятые на себя обязательства: "Азербайджанское государство выделяет значительные средства на разминирование территорий, в этом вопросе нашу страну поддерживает братская Турция, небольшую финансовую помощь, можно сказать символическую, оказал Европейский союз. Можно сказать, от международных организаций нет никакой помощи".

Напомним, что 30 сентября в результате разрыва противотанковой мины в неразминированной части села Юхары Дилагарда Физулинского района два человека погибли, один получил ранения.

1 октября два человека получили тяжелые ранения в результате детонации противопехотной мины в местности, именуемой "Третий совхоз" в Тертерском районе.

2 октября в результате разрыва противопехотной мины на территории села Тагаверд Ходжавендского района был ранен еще 1 человек.

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Версия на английском языке Expert: During Soviet times, one of biggest mine production plants was located in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın mina terroru: qeyri-insani addım və sülhə maneə

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