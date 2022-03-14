Достигшим 18 лет выпускникам прошлого года дали время на участие во вступительных экзаменах

В Азербайджане выпускники прошлого года, которым исполнится 18 лет после 1 мая текущего года, получили возможность участвовать в конкурсе на поступление в бакалавриат высших учебных заведений.

В Азербайджане выпускники прошлого года, которым исполнится 18 лет после 1 мая текущего года, получили возможность участвовать в конкурсе на поступление в бакалавриат высших учебных заведений.

Как сообщили Report в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, при подаче документов в вузы "Электронное заявление абитуриента" для граждан призывного возраста будет подтверждаться напрямую без запроса в единую электронную информационную систему Госслужбы в связи с прохождением военной службы.