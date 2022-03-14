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Достигшим 18 лет выпускникам прошлого года дали время на участие во вступительных экзаменах

Достигшим 18 лет выпускникам прошлого года дали время на участие во вступительных экзаменах В Азербайджане выпускники прошлого года, которым исполнится 18 лет после 1 мая текущего года, получили возможность участвовать в конкурсе на поступление в бакалавриат высших учебных заведений.
Армия
14 марта 2022 г. 09:50
Достигшим 18 лет выпускникам прошлого года дали время на участие во вступительных экзаменах

В Азербайджане выпускники прошлого года, которым исполнится 18 лет после 1 мая текущего года, получили возможность участвовать в конкурсе на поступление в бакалавриат высших учебных заведений.

Как сообщили Report в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, при подаче документов в вузы "Электронное заявление абитуриента" для граждан призывного возраста будет подтверждаться напрямую без запроса в единую электронную информационную систему Госслужбы в связи с прохождением военной службы.

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Версия на азербайджанском языке Əvvəlki ilin məzunlarına qəbul imtahanlarında iştirak üçün möhlət verilib

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