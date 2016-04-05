Доклад SIPRI: Азербайджан продолжил наращивать расходы на вооружения

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Общий объем расходов на вооружение в мире в 2015 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1% и составил 1,676 трлн. долларов. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о глобальных расходах на вооружения.

Отмечается, что мировые затраты в этой сфере увеличились впервые с 2011 года.

Больше всего на вооружение за прошлый год истратили США - на долю страны приходится 36% (596 млрд. долларов), Китай - 13% (215 млрд. долларов), Саудовская Аравия - 5,2% (87,2 млрд. долларов). Россия потратила всего 4% (66,4 млрд. долларов), что ставит ее на четвертое место списка.

Замыкает первую пятерку Великобритания (55,5 млрд. долларов).

Среди нефтедобывающих стран продолжили наращивать расходы на вооружения Алжир, Азербайджан, Россия, Саудовская Аравия и Вьетнам. Как подчеркивают авторы доклада, многие из них либо находятся в состоянии конфликта с другими странами, либо испытывают напряженность на региональном уровне.