Деятельность азербайджанских миротворцев в Южном Судане высоко оценена

Участвовавшие в миротворческой миссии офицеры Азербайджанской Армии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) в Республике Южный Судан, вернулись в Баку в соответствии с планом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Международное военное командование высоко оценило деятельность азербайджанских военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии ООН с января 2019-го года.

Новый состав военнослужащих Азербайджанской Армии, отправленный в Южный Судан на основе ротации, уже приступил к участию в миссии в столице этой страны Джубе.

30 ноября 2018 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял решение о размещении азербайджанских военнослужащих в Республике Южный Судан и участии в миссии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН.