Наверх

Деятельность азербайджанских миротворцев в Южном Судане высоко оценена

Деятельность азербайджанских миротворцев в Южном Судане высоко оценена

7

Участвовавшие в миротворческой миссии офицеры Азербайджанской Армии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) в Республике Южный Судан, вернулись в Баку в соответствии с планом. 

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Международное военное командование высоко оценило деятельность азербайджанских военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии ООН с января 2019-го года.

Новый состав военнослужащих Азербайджанской Армии, отправленный в Южный Судан на основе ротации, уже приступил к участию в миссии в столице этой страны Джубе.

30 ноября 2018 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял решение о размещении азербайджанских военнослужащих в Республике Южный Судан и участии в миссии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!