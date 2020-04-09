Депутат: Азербайджанские миротворцы отличаются образцовой службой

"Начало деятельности азербайджанской миротворческой миссии в новом для нас регионе – Южном Судане является показателем значимости нашей страны в установлении мира".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что азербайджанские миротворцы прошли подготовку в особой воинской части Министерства обороны:

"Наши военные активно вовлечены в миротворческие процессы в различных зонах конфликта. Миролюбивость Азербайджана подтверждается не только внешнеполитическим курсом нашей страны, но и отправкой миротворческих миссий в надлежащие регионы. В настоящее время наши миротворцы ведут деятельность в Афганистане. Некогда нас представляла группа миротворцев в составе 25 человек. Образцовая деятельность азербайджанских военнослужащих была высоко оценена правительством Афганистана. По инициативе правительства Афганистана численность нашего миротворческого контингента в этой стране была увеличена в несколько раз. В рядах азербайджанских миротворцев нет и не было потерь. До сих пор между ними и местным населением не возникало конфликтов. Это связано с особой подготовкой наших миротворцев".

Депутат Айдын Мирзазаде: "В рядах азербайджанских миротворцев нет и не было потерь. До сих пор между ними и местным населением не возникало конфликтов. Это связано с особой подготовкой наших миротворцев".

А.Мирзазаде отметил, что миротворцы полностью осведомлены об обычаях и особенностях менталитета населения страны, в которую командируются: "Солдаты и офицеры в нашей миротворческой миссии прекрасно владеют иностранным языком. Они тщательно изучают особенности менталитета жителей стран, в которые командируются, и уважительно относятся к местным обычаям. В настоящее время наша миротворческая миссия действует в Южном Судане. Присутствие нашей миротворческой миссии является показателем авторитета Азербайджана на международной арене. Помимо этого, с прошлого года Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, в котором представлены более 120 стран, среди которых и Южный Судан. Деятельность наших миротворцев будет содействовать лучшему узнаванию нашей страны и расширению внешних связей".

По словам политолога Ильяса Гусейнова, участие офицеров Азербайджанской армии в составе миротворческой миссии вместе с представителями других стран в Южном Судане является очередным свидетельством миролюбивости нашей страны.

Политолог Ильяс Гусейнов: "Это наглядное свидетельство нашей приверженности миру".

Эксперт напомнил об участии азербайджанских военнослужащих в миротворческих миссиях в различных уголках мира: "Наши миротворцы присутствовали в Ираке и Косово. В настоящее время их деятельность продолжается в Афганистане и Южном Судане. Часть этих процессов протекает под эгидой НАТО, что можно расценивать в контексте сотрудничества Азербайджана с Североатлантическим альянсом.

С января текущего года азербайджанские военнослужащие приступили к миротворческой деятельности в Южном Судане. 30 ноября 2018 года поступило обращение об участии в международной миссии в Южном Судане, и Милли Меджлис одобрил эту инициативу. В составе нашей миротворческой миссии четыре военнослужащих – три офицера и один наблюдатель.

В настоящее время 120 военнослужащих Азербайджанской армии участвуют в миротворческой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Деятельность азербайджанских миротворцев в Судане высоко оценена международным командованием. Наши военные дислоцированы в городе Джуба, что в Южном Судане.

Азербайджан прилагает усилия во имя мира, безопасности и сотрудничества. Важно, чтобы эти процессы получили продолжение, поскольку всё это является наглядным свидетельством нашей приверженности миру".