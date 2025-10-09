Делегация Высшего национального университета обороны Ирана посетила Азербайджан.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, сначала иранская делегация посетила Парк Победы и возложила венок к памятнику Победы.

Затем гости побывали на Аллее шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героев, погибших во имя защиты Родины.

Ректор Национального университета Азербайджана (НУО) генерал-майор Гюндюз Абдулов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем ректора иранского университета по обучению и образованию контр-адмиралом второго ранга Джавадом Дадашзаде.

На встрече в расширенном составе гостям был представлен брифинг об истории создания НУО Азербайджана, системе образования и основных направлениях деятельности. Участникам предоставили подробную информацию о проводимых в сфере военного образования реформах и достигнутых результатах.

Иранская делегация также посетила Институт военного управления, действующий при НУО. Ректор института полковник Эльнур Алесгерли рассказал гостям о деятельности учебного заведения.

В рамках визита гости также побывали в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского.

Сначала гости возложили цветы к памятникам общенационального лидера Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского на территории лицея. Они ознакомились с фото-стендом и музейной экспозицией, отражающими жизнь и политическую деятельность великого лидера, и оставили записи в памятной книге.

Начальник лицея, герой Отечественной войны полковник Анар Мирзоев проинформировал гостей о системе образования в лицее.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области науки и образования, а также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте дальнейшего сотрудничества в сфере военного образования между Азербайджаном и Ираном.