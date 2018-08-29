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    Делегация Вооруженных сил Турции находится с визитом в Азербайджане

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    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Согласно положениям Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, в нашей стране с визитом находится турецкая делегация, возглавляемая начальником Главного управления инспекции и оценивания Сухопутных войск Вооруженных сил Турции - бригадным генералом Фаруком Йылдырымом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе визита турецкая делегация встретилась с начальником Главной военной инспекции министерства обороны, генерал-майором Закиром Агаевым.

    Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества и перспективах его развития, а также обсудили возможности дальнейшего развития двусторонних связей.

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