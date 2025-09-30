Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Делегация ВМС Азербайджана принимает участие в международной выставке SEAFUTURE 2025

    Армия
    • 30 сентября, 2025
    • 17:01
    Делегация ВМС Азербайджана принимает участие в международной выставке SEAFUTURE 2025

    По приглашению командующего ВМС Италии адмирала Энрико Кредендино делегация Военно-морских сил Азербайджана, возглавляемая командующим ВМС капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым, находится с официальным визитом в Италии для участия в 9-й международной выставке SEAFUTURE 2025.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В выставке, проводимой в целях укрепления морской безопасности, развития регионального сотрудничества и расширения обмена опытом между военно-морскими силами, участвуют представители различных стран мира, военно-промышленных комплексов и международных организаций, действующих в сфере обороны.

    В рамках выставки командующий ВМС Азербайджана провёл встречу со своим итальянским коллегой, в ходе которой был проведен широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Азербайджанская делегация ознакомилась с представленными на международной выставке SEAFUTURE 2025 современными морскими технологиями, инновационными военно-морскими решениями и другой оборонной продукцией.

    Участие ВМС Азербайджана в международных мероприятиях такого уровня является наглядным свидетельством растущей роли нашей страны в сфере безопасности как в регионе, так и на международной арене, а также составной частью шагов, направленных на повышение профессионализма военно-морских сил и укрепление их военно-технического потенциала.

    Azərbaycan hərbçiləri İtaliyada beynəlxalq sərgidə iştirak edir

