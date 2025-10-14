Делегация Сербии находится с визитом в Азербайджане

В соответствии с подписанным между Министерствами обороны Азербайджана и Сербии планом двустороннего военного сотрудничества, делегация оборонного ведомства этой страны прибыла с визитом в нашу страну.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На встрече, прошедшей в Центре военных игр, было отмечено, что Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Министерствами обороны Азербайджана и Сербии, планы двустороннего военного сотрудничества, а также обсуждения по укреплению стратегических партнерских отношений являются важным этапом в развитии оборонного сотрудничества между двумя странами.