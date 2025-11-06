Делегация Национальной гвардии штата Оклахома находится с визитом в Азербайджане
- 06 ноября, 2025
- 10:44
Делегация Национальной гвардии штата Оклахома (США) во главе с начальником Объединенного штаба бригадным генералом Колби Уайтом совершает визит в Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Сначала делегация США посетила Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу "Вечный огонь".
Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов провёл встречу с делегацией США.
На встрече были обсуждены укрепление связей в области двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и штатом Оклахома (США), а также мероприятия, проводимые в этом направлении.
Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.