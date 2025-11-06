Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Армия
    • 06 ноября, 2025
    • 10:44
    Делегация Национальной гвардии штата Оклахома находится с визитом в Азербайджане

    Делегация Национальной гвардии штата Оклахома (США) во главе с начальником Объединенного штаба бригадным генералом Колби Уайтом совершает визит в Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

    Сначала делегация США посетила Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу "Вечный огонь".

    Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов провёл встречу с делегацией США.

    На встрече были обсуждены укрепление связей в области двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и штатом Оклахома (США), а также мероприятия, проводимые в этом направлении.

    Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Лента новостей