Делегация Национального университета обороны Турции находится с визитом в Азербайджане

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Талатом Джанболатом, находящейся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, турецкие гости сначала посетили Аллею почетного захоронения, где возложили цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, почтив их светлую память.

На встрече в Генеральном штабе Азербайджанской Армии генерал-полковник К.Велиев подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения опираются на исторические корни, отметив важность развития двустороннего сотрудничества в области военного образования, равно как и в других областях. Была подчеркнута важная роль обмена опытом в сфере военного образования в повышении знаний и навыков военнослужащих.

Профессор Т.Джанболат отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере военного образования.

Стороны провели широкий обмен мнениями по поводу текущего состояния совместной работы в области военного образования и перспектив ее развития, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.