    Делегация Национального университета обороны Турции находится с визитом в Азербайджане

    Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Талатом Джанболатом, находящейся с визитом в нашей стране.

    Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, турецкие гости сначала посетили Аллею почетного захоронения, где возложили цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, почтив их светлую память.

    На встрече в Генеральном штабе Азербайджанской Армии генерал-полковник К.Велиев подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения опираются на исторические корни, отметив важность развития двустороннего сотрудничества в области военного образования, равно как и в других областях. Была подчеркнута важная роль обмена опытом в сфере военного образования в повышении знаний и навыков военнослужащих.

    Профессор Т.Джанболат отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере военного образования.

    Стороны провели широкий обмен мнениями по поводу текущего состояния совместной работы в области военного образования и перспектив ее развития, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Керим Велиев Талат Джанболат Министерство обороны Азербайджана Национальный университет обороны Турции
    Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi təhsil sahəsində görülən birgə işlər müzakirə edilib
    Delegation of Turkish National Defense University visits Azerbaijan

