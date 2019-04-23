Делегация минобороны Азербайджана принимает участие в конференции по международной безопасности

23 апреля в Москве начала свою работу VIII Конференция по международной безопасности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В первый день мероприятия, проводимого при организации министерства обороны Российской Федерации, для делегаций был организован ознакомительный визит в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил, расположенный рядом с городом Кубинка Московской области.

На форуме, в котором также принимает участие делегация министерства обороны Азербайджана, обсуждаются вопросы глобальной и региональной безопасности, миротворческая деятельность, расширение военного сотрудничества, а также военные угрозы и риски, имеющиеся в современном мире.