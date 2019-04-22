Делегация Минобороны Азербайджана примет участие в международной конференции в Москве

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым примет участие в VIII Конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве 23-25 апреля.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На международной конференции, организованной министерством обороны России, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности, региональные особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, и ряд других вопросов.