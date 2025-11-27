Делегация Белградского университета обороны посетила Азербайджан в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гостям были представлены брифинги о Национальном университете обороны и специальных военных учебных заведениях, был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военного образования, особенно в сфере преподавания иностранных языков, даны ответы на интересующие гостей вопросы.

В рамках визита делегация посетила Институт военного управления, действующий при Национальном университете обороны, Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, где ознакомилась с условиями, созданными в военных учебных заведениях. В ходе посещения Военного лицея гостям в расположенном на его территории музее Гейдара Алиева была предоставлена подробная информация о жизненном пути и политической деятельности Общенационального лидера.

В заключение состоялась церемония вручения подарков, сделано фото на память.