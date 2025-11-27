İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi təhsil sahəsindəki əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:22
    Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi təhsil sahəsindəki əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Belqrad Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qonaqlara Milli Müdafiə Universiteti (MMU) və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri haqqında brifinqlər təqdim olunaraq ətraflı məlumat verilib, ölkələr arasında hərbi təhsil sahəsində, xüsusilə xarici dilin tədrisi üzrə əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparılıb, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

    Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti MMU-nun tabeliyində fəaliyyət göstərən Hərbi İdarəetmə İnstitutu, Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut və Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyi ziyarət edib, təhsil müəssisələrində yaradılan şəraitlə tanış olublar.

    Hərbi Liseyi ziyarət əsnasında təhsil müəssisəsinin ərazisində mövcud olan Heydər Əliyev muzeyində qonaqlara Ulu Öndərin həyat yolu və siyasi fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilib.

    Yekunda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub, xatirə şəkilləri çəkdirilib.

    Müdafiə Nazirliyi Belqrad Müdafiə Universiteti
    Foto
    Делегация Белградского университета обороны посетила Азербайджан

    Son xəbərlər

    18:33

    İsrail Cənubi Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə silsilə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:32

    Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu təsdiqlənəcək

    Milli Məclis
    18:22
    Foto

    Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi təhsil sahəsindəki əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    18:20

    Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    18:18

    Roma Papası: Üçüncü dünya müharibəsinə zəmin yaradılır

    Region
    18:17

    Tohir Umarov: Sosial şəbəkələr milli kimliyin ötürülməsində əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    18:03

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Region
    17:58

    Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcək

    Digər ölkələr
    17:55
    Foto

    TDT Media Forumunun ilk günü başa çatıb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti