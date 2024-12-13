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Делегации из Грузии посетили военные учебные заведения Азербайджана

Делегации из Грузии посетили военные учебные заведения Азербайджана Делегации из Грузии посетили военные учебные заведения Азербайджана
Армия
13 декабря 2024 г. 17:32
Делегации из Грузии посетили военные учебные заведения Азербайджана

Представители Национальной академии обороны Грузии и "Курса стратегической обороны и безопасности" Школы реформ институтов обороны Грузии посетили специализированные военные учебные заведения в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В рамках визита гости встретились с руководством Института военного управления Национального университета обороны и Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Делегациям была предоставлена информация о деятельности Национального университета обороны, а также о реформах, проведенных в сфере военного образования.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес в области региональной безопасности на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan nümayəndə heyətləri hərbi təhsil müəssisələrində olub

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