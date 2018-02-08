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    Часть доставленной из России в Азербайджан военной техники принята на вооружение - ВИДЕО

    В ходе упражнений, проведенных с целью выверки вооружения и военной техники, было достигнуто точное уничтожение целей© Mod.gov.az

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Часть современной военной техники, доставленной в страну в соответствии с межправительственным соглашением между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, была принята на вооружение подразделениями Армии Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе упражнений, проведенных с целью выверки вооружения и военной техники, было достигнуто точное уничтожение целей, а также кучность и меткость стрельбы. 

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