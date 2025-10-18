Центральное командование США выразило благодарность Азербайджану за миссию в Афганистане

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 18 октября, 2025
    • 19:23
    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Центрального командования США и адмиралом Военно-морских сил Брэдом Купером.

    Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

    Сначала гости посетили Аллею шехидов, почтив память наших героев, отдавших жизнь за Родину.

    Министр обороны рассказал гостям об успешных реформах, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

    Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение уровнем мероприятий, осуществляемых в различных сферах двустороннего сотрудничества, и существующих связей.

    Адмирал Б.Купер, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и оказанное гостеприимство, подчеркнув пользу взаимных визитов для дальнейшего укрепления связей между двумя странами. Выразив благодарность за вклад военнослужащих Азербайджанской Армии в небоевую миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, гость подчеркнул необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    В заключение были обсуждены перспективные направления военного сотрудничества между Азербайджаном и США.

