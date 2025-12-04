Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Британский министр: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в оборонной промышленности

    • 04 декабря, 2025
    • 18:43
    Великобритания заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных областях, включая оборонную промышленность.

    Как сообщает Report, об этом государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства лорд Вернон Коакер заявил на встрече с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым в рамках своего визита в Азербайджан.

    В.Мустафаев выразил уверенность, что визит лорда Коакера в нашу страну будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он подчеркнул, что данная отрасль Азербайджана находится на этапе устойчивого развития, и международное партнерство играет в этом смысле важную роль.

    Министр рассказал о достижениях Азербайджана в сфере оборонной промышленности, производственных возможностях и применении новых технологий. Мустафаев выразил уверенность, что развитие связей с Соединенным Королевством в сфере данной отрасли принесет взаимную выгоду.

    Британский министр высоко оценил роль Азербайджана в региональной стабильности и безопасности. Лорд Коакер также отметил значительный потенциал для углубления партнерства между двумя странами.

