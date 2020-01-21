Министр обороны: Братские отношения между Грузией и Азербайджаном обеспечивают стабильность и безопасность в регионе

"Грузия придает большое значение дружбе с Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Грузия и Азербайджан являются не только соседними, но и дружественными странами: "Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами, страны объединяют братские и дружественные отношения. Между министерствами обороны двух стран существуют тесное и плодотворное сотрудничество".

"Дружественные и братские отношения между двумя странами обеспечивают стабильность и безопасность в регионе. От имени грузинского государства выражаю признательность азербайджанскому государству и народу за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Подписанный сегодня план военного сотрудничества на 2020 год включает в себя ряд мероприятий и проектов. Уверен, что официальный визит министра обороны Азербайджана в Грузию еще более углубит сотрудничество", - заявил И.Гарибашвили.