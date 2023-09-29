Боевая техника, оружие и боеприпасы, изъятые в Карабахском регионе – СПИСОК

Боевая техника, оружие и боеприпасы, изъятые в Карабахском регионе – СПИСОК

Информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 29 сентября.

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Министерство обороны распространило информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, изъятая после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 29 сентября, передает Report. ОРУЖИЕ

1. Cтрелковое оружие – 2215 2. Гранатометы – 216 3. Пушки и гаубицы – 42 4. Минометы – 59 5. Противотанковое вооружение – 37 6. Вооружение ПВО – 133

TEХНИКА

1. Бронетехника – 20 2. Автомобильная техника - 173 3. Прицепы – 21 4. Вспомогательная техника – 9

БОЕПРИПАСЫ

1. Ракеты – 984 2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2760 3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627 4. Минометные снаряды – 6653 5. Гранаты - 2333 6. Ручные гранаты – 1419 7. Патроны – 657552 8. Другие боеприпасы – 2165

ПРИБОРЫ

1. Оптические приборы – 261 2. Другие приборы – 35

СНАРЯЖЕНИЕ

1. Средства индивидуальной экипировки – 710 2. Установки для различных видов оружия – 9 3. Другие средства экипировки – 2226 Подпишитесь на наш Telegram канал

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