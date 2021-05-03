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Боеготовность подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты повышается

Боеготовность подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты повышается Согласно плану подготовки на 2021-й учебный год, проводятся мероприятия по повышению боеготовности подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты.
Армия
3 мая 2021 г. 20:33
Боеготовность подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты повышается

Согласно плану подготовки на 2021-й учебный год, проводятся мероприятия по повышению боеготовности подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий были практически выполнены задачи по ведению химической разведки на участках, загрязненных рецептурами, имитирующими токсичные вещества на различных объектах и территориях, а также по специальной обработке вооружения, техники и другого оборудования. Подразделениями были отработаны действия по аэрозольной маскировке в условиях, приближенных к боевым.

Основное внимание было уделено координации взаимодействия подразделений, совершенствованию полевой выучки, а также воспитанию у военнослужащих физической выносливости и психологической устойчивости при выполнении мероприятий по радиационной, химической и бактериологической защите в ходе различных боевых операций. Отточены профессиональные и методические навыки командиров подразделений по проведению занятий по тактико-специальной и специальной подготовке.

Кроме того, в ходе тренировок по защите от оружия массового поражения (ЗОМП), проводимых согласно плану в целях проверки уровня подготовки личного состава, был проведен конкурс на звание "Лучший взвод ЗОМП".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan increasing combat readiness of chemical, bacteriological and radiological defense units 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə bölmələrinin döyüş hazırlığı yüksəldilir

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