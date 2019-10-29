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Беларусь назначила в Азербайджан нового военного атташе

Беларусь назначила в Азербайджан нового военного атташе

Беларусь назначила в Азербайджан нового военного атташе.

Как сообщает Report, 29 октября министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков представил в Баку министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову нового военного атташе Андрея Каптиловича. 

Генерал-полковник З.Гасанов, поздравив нового военного атташе Беларуси в нашей стране полковника Андрея Каптиловича с назначением на этот пост, выразил уверенность, что его деятельность будет направлена на развитие дружественных отношений между нашими странами, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве.

Отметим, что министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков находится с визитом в Азербайджане. 

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