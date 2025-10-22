Баку и Эр-Рияд подписали протокол по итогам заседания военного комитета

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    • 22 октября, 2025
    • 13:00
    Делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с начальником Управления международного военного сотрудничества совершила визит в Саудовскую Аравию для участия в заседании Совместного военного комитета между министерствами обороны двух стран, проходившем в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в ходе визита азербайджанскую делегацию принял начальник Генерального штаба Вооруженных сил Саудовской Аравии генерал Файяд бин Хамед аль-Рувайли.

    Позднее состоялась встреча с генерал-майором Саадом бин Мухаммедом аль-Касири, генеральным директором Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Саудовской Аравии.

    По итогам заседания был подписан Протокол заседания Совместного военного комитета между министерствами обороны Азербайджана и Саудовской Аравии.

