Баку и Эр-Рияд подписали протокол по итогам заседания военного комитета
- 22 октября, 2025
- 13:00
Делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с начальником Управления международного военного сотрудничества совершила визит в Саудовскую Аравию для участия в заседании Совместного военного комитета между министерствами обороны двух стран, проходившем в Эр-Рияде.
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в ходе визита азербайджанскую делегацию принял начальник Генерального штаба Вооруженных сил Саудовской Аравии генерал Файяд бин Хамед аль-Рувайли.
Позднее состоялась встреча с генерал-майором Саадом бин Мухаммедом аль-Касири, генеральным директором Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Саудовской Аравии.
По итогам заседания был подписан Протокол заседания Совместного военного комитета между министерствами обороны Азербайджана и Саудовской Аравии.