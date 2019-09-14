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Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях "Saber Junction - 19"

​Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях

Военнослужащие азербайджанской армии участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях "Saber Junction - 19", которые проводятся в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс Федеративной Республики Германия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны. 

На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить и проводится инструктаж личного состава учений.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих азербайджанской армии.

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