Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях "Saber Junction - 19"

Военнослужащие азербайджанской армии участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях "Saber Junction - 19", которые проводятся в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс Федеративной Республики Германия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить и проводится инструктаж личного состава учений.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих азербайджанской армии.