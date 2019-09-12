Азербайджанские военнослужащие участвуют в курсах горной подготовки в Грузии

С участием военнослужащих Грузии, Азербайджана и Турции проходят летние курсы горной подготовки.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило министерство обороны Грузии.

В учебном центре горной подготовки Сачхере имени Бесика Кутателадзе проходят обучение трое военнослужащих из Грузии и, в целом, 13 военных из Азербайджана и Турции.

В рамках учений военнослужащие осваивают скалолазание, спуск со скал, преодоление полосы препятствий, отрабатывают навыки передвижения в условиях гористой местности и преодоление рек.

Курс, проводимый в рамках трехстороннего сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции, завершится 16 сентября. Окончившим курс военным будут вручены сертификаты.