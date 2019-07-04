Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Минске

В рамках визита в Республику Беларусь делегация министерства обороны Азербайджана наблюдала за военным парадом, приуроченным 75-й годовщине освобождения этой страны от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости, который состоялся 3 июля в Минске.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На параде в качестве почетного гостя присутствовал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Наряду со знаменной группой Азербайджанской Армии, в военном параде участвовали парадные расчеты вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая.