Азербайджанские военнослужащие примут участие в тактических учениях в США

Военнослужащие Азербайджанской Армии отправились в Федеративную Республику Германия для участия в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction-19, которые будут проводиться в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс.

Основной целью учений, проводимых Европейским командованием США (EUCOM), является повышение уровня оперативной координации между НАТО и странами-партнерами, а также боеготовности их подразделений и совершенствование индивидуальных качеств военнослужащих.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих Азербайджанской Армии.

Учения продлятся до 30 сентября.